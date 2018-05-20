Жена Бекхэма нарушила традицию на свадьбе принца Гарри
На прошедшей церемонии венчания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл присутствовал бывший капитан сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм вместе со своей супругой Викторией. Об этом сообщает газета «Известия».
Отмечается, что Виктория нарушила традиции королевской свадьбы, когда пришла на церемонию в черном платье.
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Пользователи сетей возмутились траурным видом жены Бекхэма.
«Кто-то срочно должен сказать Виктории, что это церемония венчания, а не похороны», — написал один из зрителей церемонии.
Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм и принцесса Беатрис вели себя неприлично на королевской свадьбе.