Форвард «Баварии» Левандовски может продолжить карьеру в Англии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в лондонском «Челси», сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Express, на этой неделе форвард встречался со своим агентом, с которым обсуждал свое будущее.

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Отмечается, что польский форвард хочет перейти в мадридский «Реал», однако после после неудачных игр против испанского клуба шансы Левандовски на переход уменьшились.

Ранее сообщалось, что Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии в третий раз.