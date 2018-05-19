ЦСКА проиграл «Реалу» в борьбе за выход в финал Евролиги

Московский клуб ЦСКА потерпел поражение от мадридского «Реала» (83:92) в полуфинальном матче баскетбольной Евролиги, сообщает ТАСС.

Самыми результативными в составе мадридского клуба стали 19-летний Лука Дончич и испанец Серхио Льюль, которые записали себе в актив по 16 очков, дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов оформил Густаво Айон. Лучшим в составе ЦСКА оказался защитник Нандо де Коло, набравший 20 очков.

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Таким образом, армейцы не смогут побороться за титул лучшей команды «Финала четырех». ЦСКА за третье место сыграет с литовским «Жальгирисом», а 20 мая в финале турнира «Реал» сразится с «Фенербахче».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого поединка.

Евролига. Полуфинал

ЦСКА (Москва) — «Реал Мадрид» (Мадрид) — 83:92 (30:20,16:27, 10:16, 27:29)

ЦСКА: де Коло — 20, Клайберн — 16, Хайнс — 16, Хиггинс — 15, Курбанов — 7, Родригес — 5, Хантер — 4, Радд, Фридзон, Антонов, Воронцевич, Хряпа

«Реал Мадрид»: Дончич — 16, Льюль — 16, Айон — 12, Томпкинс — 12, Кэрролл — 9, Козёр — 6, Фернандес — 6, Рейес — 5, Таварес — 5, Тэйлор — 3, Рэндольф — 2, Кампаццо