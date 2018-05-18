Медведев предложил переназначить Колобкова главой Минспорта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил переназначить Павла Колобкова главой Министерства спорта России.

Также Медведев представил Путину кандидатуры 10 вице-премьеров. Кандидатура Виталия Мутко представлена на должность вице-премьера, курирующего строительную отрасль. Ольга Голодец будет курировать в правительстве вопросы культуры и спорта.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 18 мая представил президенту России Владимиру Путину министров. Ранее глава правительства увеличил число своих замов до 10, а также перекроил структуру кабмина.

Путин одобрил представленные кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

Структуру нового кабмина Медведев представил Путину 15 мая.

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