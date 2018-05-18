Василевский и Кузнецов вошли в тройку звезд игрового дня в НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой четвертого матча финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против «Вашингтон Кэпиталз», сообщает «Советский спорт».

В победной встрече, прошедшей в столице США, голкипер отразил 36 из 38 бросков по своим воротам.

Вторым стал его партнер по команде Брейден Пойнт, на счету которого гол и результативная передача.

Третьей звездой признан форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, забросивший шайбу.

Встреча между «Вашингтоном» и «Тампой» завершилась со счетом 4:2 в пользу «молний». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Лайтнинг» сравняли счет в серии до четырех побед — 2:2. Следующая встреча пройдет в Тампе 20 мая.