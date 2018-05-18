«Тампа» сравняла счет в серии с «Вашингтоном» в полуфинале Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн, которому ассистировал Михаил Сергачев, а также Энтони Чирелли. У хозяев шайбы забросили Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

Результативную передачу на свой счет записал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Лайтнинг» сравняли счет в серии до четырех побед — 2:2. Следующая встреча пройдет в Тампе 20 мая.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. Финал. 4-й матч

«Вашингтон Кэпиталз» (США, Вашингтон) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (США, Тампа) — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

1:0 — Орлов (Оши, Нисканен) — 04:28;

1:1 — Пойнт (Гурд, Джонсон) — 05:48;

1:2 — Стэмкос (Пойнт, Миллер) — 08:32 (5х4);

2:2 — Кузнецов (Овечкин, Уилсон) — 25:18;

2:3 — Киллорн (Палат, Сергачев) — 51:57;

2:4 — Чирелли — 59:58 (en)