Шарапова пробилась в третий круг турнира в Риме
Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла представительницу Словакии Доминику Цибулкову во втором круге турнира в Риме. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча длилась 2 часа 32 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:2 в пользу россиянки.
На счету Шараповой девять подач навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 13.
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Цибулкова совершила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и упустила три брейк-пойнта.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Теннис. Рим. 2-й круг
Доминика Цибулкова (Словакия) — Мария Шарапова (Россия) — 6:3, 4:6, 2:6