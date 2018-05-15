Соловьев: Зеппельту в России необходима охрана

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал немецкого корреспондента Хайо Зеппельта пропагандистом, который выполнял задачу «разоблачать и уничтожать» российских спортсменов, передает «РИА Новости».

«Это можно расценивать как нарушение права на свободу информации. Хотя я не могу назвать Зеппельта журналистом, он в своих работах нарушил все принципы объективной журналистики. По сути Зеппельт — настоящий пропагандист, который выполнял задачу «разоблачать и уничтожать» именно российских спортсменов на основании пресловутых заявлений Григория Родченкова и не менее пресловутых докладов Ричарда Макларена», — сказал Соловьев.

Реклама

Российский журналист заявил, что Зеппельту необходимо предоставить российскую визу, чтобы он посетил чемпионат мира в России, иронично отметив, что немецкого журналиста нужно обязательно обеспечить охраной.

Ранее сообщалось, что следственный комитет России допросит Зеппельта в случае его приезда в Россию.