Вызванный на ЧМ-2018 вратарь сборной России по футболу получил травму

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что вратарь национальной команды и казанского «Рубина» Сослан Джанаев получил травму, передает «Советский спорт».

«Джанаев получил травму. Ждем, что нам в этом плане скажут», — сказал наставник на заседании технического комитета.

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Вчера из-за травмы защитника Руслана Камболова в состав сборной в экстренном порядке был вызван 38-летний центральный защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич.

Чемпионат мира уже пропустят защитники Виктор Васин из ЦСКА, Георгий Джикия из «Спартака» и форвард «Зенита» из Санкт-Петербурга Александр Кокорин.

Турнир начнется 14 июня. На групповом этапе сборной России будут противостоять команды Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.