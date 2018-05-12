Россия назвала состав на матч со Швейцарией на ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею объявила состав на пятый матч чемпионата мира 2018 года в Дании против команды Швейцарии. Об этом сообщает «Советский спорт».
Впервые на нынешнем мировом первенстве за российскую сборную сыграет форвард Никита Гусев. Место в воротах займет Василий Кошечкин.
Состав сборной России по хоккею:
Владислав Гавриков - Богдан Киселевич, Кирилл Капризов - Павел Дацюк - Никита Гусев;
Никита Нестеров - Никита Зайцев, Михаил Григоренко - Артем Анисимов - Павел Бучневич;
Егор Яковлев - Алексей Береглазов, Евгений Дадонов - Сергей Андронов - Максим Мамин;
Никита Трямкин, Александр Барабанов - Илья Каблуков - Максим Шалунов - Илья Михеев.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сборная Белоруссии потерпела поражение от команды Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года.
�� Никита Гусев выйдет на игру со Швейцарией в составе "олимпийской" тройки с Павлом Дацюком и Кириллом Капризовым! Прямая трансляция матча начнётся в 21:15 на «Матч ТВ», подробности игры в нашем твиттере. pic.twitter.com/7am9t6Z6Ig— Хоккей России (@russiahockey) 12 мая 2018 г.