Россия назвала состав на матч со Швейцарией на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею объявила состав на пятый матч чемпионата мира 2018 года в Дании против команды Швейцарии. Об этом сообщает «Советский спорт».

Впервые на нынешнем мировом первенстве за российскую сборную сыграет форвард Никита Гусев. Место в воротах займет Василий Кошечкин.

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Состав сборной России по хоккею:

Владислав Гавриков - Богдан Киселевич, Кирилл Капризов - Павел Дацюк - Никита Гусев;

Никита Нестеров - Никита Зайцев, Михаил Григоренко - Артем Анисимов - Павел Бучневич;

Егор Яковлев - Алексей Береглазов, Евгений Дадонов - Сергей Андронов - Максим Мамин;

Никита Трямкин, Александр Барабанов - Илья Каблуков - Максим Шалунов - Илья Михеев.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сборная Белоруссии потерпела поражение от команды Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года.