Футболист сборной Бразилии Алвес пропустит ЧМ-2018 из-за травмы

Защитник французского «ПСЖ» Дани Алвес не вошел в состав сборной Бразилии на чемпионат мира по футболу 2018 года в России из-за травмы, сообщает ТАСС.

35-летний футболист получил повреждение в финале Кубка Франции против «Ле-Эрбье» (2:0) и был заменен в концовке встречи на Тома Менье.

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Медицинское обследование выявило у Алвеса повреждение передней крестообразной связки. В связи с этим спортсмен будет прооперирован.

На счету бразильца 106 матчей и семь забитых мячей за национальную команду.

Ранее сообщалось, что Алвес может восстановиться после травмы колена до начала чемпионата мира — 2018.