Немецкое телевидение заявило об отказе Зеппельту во въезде в Россию

Немецкий телеканал ARD заявил о запрете на въезд в Россию журналисту Хайо Зеппельту, известному серией документальных фильмов о российском допинге. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Зеппельт находится «в списке персон нон грата» для посещения чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

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«Телеканал оценивает это как исключительный инцидент в истории спортивной журналистики ARD и неслыханное вмешательство в свободу прессы с точки зрения освещения крупных событий, таких как чемпионат мира», — говорится в заявлении.

Ранее Зеппельт прокомментировал мотивировочные решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговым делам лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова.