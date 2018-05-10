Погребняк: «Тосно» выиграл Кубок России ради меня

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Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокомментировал победу своей команды в финальном матче Кубка России против курского «Авангарда» (2:0), передает Sport24.

«Команда выиграла этот трофей для меня, его нет у меня в коллекции. Я горжусь командой и тем, что оказался здесь.

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Я приехал сюда, чтобы поддержать команду. Я хотел, чтобы этот кубок оказался у нас в раздевалке. Сейчас он здесь и мы все счастливы», — заявил он.

За клуб из Ленинградской области 34-летний Погребняк провел четыре матча, в которых забил три гола. Сейчас форвард восстанавливается после травмы.

«Тосно» стал обладателем Кубка России сезона-2017/18, но не сможет принять участие в групповом этапе Лиги Европы.

Ранее СМИ сообщали, что Погребняк намерен сыграть в Лиге Европы с «Тосно».