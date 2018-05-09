СМИ: сбитый на веломногодневке «Джиро д'Италия» мотоциклист выжил
Мотоциклист, обеспечивавший безопасность на пятом этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия», остался в живых после того, как попал в ДТП, сообщает «Советский спорт».
По информации La Gazzetta dello Sport, мотоциклист находится в больнице. Ему диагностировано кровоизлияние в мозг, а также перелом 12 ребер.
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Ему была проведена сложная операция в нейрохирургии.
Ранее сообщалось, что на старте гонки, которая началась в Агридженто, 48-летнего мотоциклиста сбил автомобиль, и в результате инцидента пострадавший скончался.