СМИ: сбитый на веломногодневке «Джиро д'Италия» мотоциклист выжил

Мотоциклист, обеспечивавший безопасность на пятом этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия», остался в живых после того, как попал в ДТП, сообщает «Советский спорт».

По информации La Gazzetta dello Sport, мотоциклист находится в больнице. Ему диагностировано кровоизлияние в мозг, а также перелом 12 ребер.

Реклама

Ему была проведена сложная операция в нейрохирургии.

Ранее сообщалось, что на старте гонки, которая началась в Агридженто, 48-летнего мотоциклиста сбил автомобиль, и в результате инцидента пострадавший скончался.