Сэр Алекс Фергюсон переведен из реанимации в стационар

Состояние бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона улучшилось, сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы «красных дьяволов», 76-летний шотландец был переведен из реанимации в стационар.

Семья Фергюсона выразила свое удивление повышенным вниманием к специалисту и поблагодарила общественность за поддержку. При этом родственники шотландца попросили сохранять строгую конфиденциальность вокруг данной ситуации.

5 мая Алекс Фергюсон был госпитализирован в связи с кровоизлиянием в мозг. Ему была сделана экстренная операция.

Sir Alex no longer needs intensive care and will continue rehabilitation as an inpatient.



His family have been overwhelmed by the level of support and good wishes but continue to request privacy as this will be vital during this next stage of recovery. pic.twitter.com/7AFFspsaj7