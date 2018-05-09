Сэр Алекс Фергюсон переведен из реанимации в стационар

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Состояние бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона улучшилось, сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы «красных дьяволов», 76-летний шотландец был переведен из реанимации в стационар.

Семья Фергюсона выразила свое удивление повышенным вниманием к специалисту и поблагодарила общественность за поддержку. При этом родственники шотландца попросили сохранять строгую конфиденциальность вокруг данной ситуации.

5 мая Алекс Фергюсон был госпитализирован в связи с кровоизлиянием в мозг. Ему была сделана экстренная операция.