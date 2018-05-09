Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла француженку Кристину Младенович в матче третьего круга турнира в Мадриде, сообщает «Советский спорт».

Встреча, которая длилась час и 33 минуты, завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

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В активе Шараповой девять подач навылет. Она допустила три двойные ошибки и трижды взяла чужую подачу.

Младенович совершила два эйса и четыре двойные ошибки. На ее счету три упущенных брейк-пойнта.

Следующей соперницей российской теннисистки станет представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая в свою очередь одолела датчанку Каролину Возняцки

Мадрид (ж) 2018. 3-й круг

Мария Шарапова — Кристина Младенович — 6:3, 6:4