Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла француженку Кристину Младенович в матче третьего круга турнира в Мадриде, сообщает «Советский спорт».
Встреча, которая длилась час и 33 минуты, завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.
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В активе Шараповой девять подач навылет. Она допустила три двойные ошибки и трижды взяла чужую подачу.
Младенович совершила два эйса и четыре двойные ошибки. На ее счету три упущенных брейк-пойнта.
Следующей соперницей российской теннисистки станет представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая в свою очередь одолела датчанку Каролину Возняцки
Мадрид (ж) 2018. 3-й круг
Мария Шарапова — Кристина Младенович — 6:3, 6:4