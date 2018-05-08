Медведева: у меня сейчас мотивации как никогда

Российская фигуристка Евгения Медведева, которая прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, заявила о повышенной мотивации в преддверии нового сезона, передает «Советский спорт».

«У меня сейчас мотивации как никогда. Неделю под солнышком провела, теперь хочу начать восстанавливаться, но пока в самостоятельном режиме, так как ещё не решены бытовые вопросы по поводу моего переезда», — заявила она.

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Ранее сообщалось, что Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе желанием провести долгую карьеру.