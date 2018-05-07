Медведева подтвердила уход от Тутберидзе

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр в корейском Пхенчхане Евгения Медведева подтвердила завершение сотрудничества с Этери Тутберидзе и начало карьеры в Канаде под руководством Брайана Орсера, сообщает «Советский спорт».

«Прежде всего, хочу поблагодарить Этери Георгиевну Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу. За огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку.

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Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться», — сказала Медведева. Слова чемпионки подтверждает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Александр Жулин поддержал решение Медведевой уйти от Тутберидзе.