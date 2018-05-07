Медведева сказала, за какую страну будет выступать

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что продолжит выступать за Россию после ухода от тренера Этери Тутберидзе, сообщает «Советский спорт».

«Переходя к теме событий последних дней, хочу прояснить ситуацию. Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе «Самбо-70», тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера», — сказала Медведева. Слова чемпионки приводит официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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По словам спортсменки, помощь канадского тренера позволит ей обрести новые возможности и другие методики тренировочного процесса, чтобы представлять страну на самом высоком уровне.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева подтвердила завершение сотрудничества с Этери Тутберидзе.