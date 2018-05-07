Вратарь «Тампы» Василевский попал в тройку лучших игроков дня НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков дня, передает ТАСС.

По информации пресс-службы лиги, третьей звездой дня стал российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. В пятом матче четвертьфинальной серии с «Бостон Брюинз» россиянин отразил 27 бросков по своим воротам. «Молнии» одержали победу со счетом 3:1 и вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

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Первым лучшим игроком дня признан еще один вратарь: голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери в матче с «Сан-Хосе Шаркс» оформил шат-аут, отразив 28 бросков.

Второй звездой дня назван одноклубник Василевского нападающий Джей Ти Миллер, забросивший в ворота «Бостона» победную шайбу.

Ранее сообщалось, что «Тампа» и «Вегас» стали первыми участниками полуфиналов Кубка Стэнли.