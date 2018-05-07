Каррера прокомментировал слухи об уходе из «Спартака» в «Ювентус»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/341/10710341/RIAN_03088142.HR.ru-pic905-895x505-94606.jpg">

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он покинет стан красно-белых и займет аналогичную должность в туринском «Ювентусом». По словам итальянца, данные слухи не являются правдивыми, сообщает «Советский спорт».

«Я прочитал очень много статей в СМИ, но правдой является только одно: в «Спартаке» я чувствую себя как дома. Мой контракт действует еще один год, и я хочу продолжить тренировать и побеждать вместе со «Спартаком», — написал Каррера в своем инстаграме.

Реклама

Ранее итальянские СМИ сообщили, что Каррера согласился возглавить «Ювентус».

54-летний итальянец тренирует «Спартак» с августа 2016 года. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России сезона-2016/17, а также завоевали Суперкубок России.