Новый тренер Медведевой из Канады усомнился в перспективах Трусовой

Известный канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер, который будет работать с Евгенией Медведевой, прокомментировал исполнение 13-летней российской фигуристкой Александрой Трусовой четверных прыжков. Слова специалиста приводит Ice Network.

«Трусова вызывает интерес у любителей фигурного катания и спорта в целом, ее много обсуждают в социальных сетях, выражают восхищение.

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Это все здорово, но вопрос в том, сможет ли она исполнять такие же сложные прыжки, когда ей будет 17 - 18 лет. Она феномен, но это может быть короткий период», — сказал канадец.

Ранее сообщалось, что Трусова на тренировке исполнила сложнейший прыжок — лутц в четыре оборота.