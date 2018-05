Экс-форвард «Ливерпуля» поддержал попавшего в больницу Фергюсона

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер обратился в адрес бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона и пожелал 76-летнему шотландцу скорейшего выздоровления, передает «Советский спорт».

«Желаю сэру Алексу Фергюсону полного и скорейшего выздоровления после его неотложной операции», — написал Фаулер в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Фергюсона госпитализировали в тяжелом состоянии. Ему была сделана экстренная операцию в связи с кровоизлиянием в мозг. На данный момент шотландец находится под присмотром врачей. Ему предстоит пройти курс реабилитации.

Wishing Sir Alex Ferguson a full and speedy recovery following his emergency surgery today.