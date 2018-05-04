США обыграли Канаду на чемпионате мира — 2018 по хоккею
Национальная команда США взяла верх над канадской сборной в дебютном матче на чемпионате мира — 2018 по хоккею, передает «Советский спорт».
Американцы победили Канаду в серии буллитов со счётом 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0).
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.
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Хоккей. ЧМ-2018.
США — Канада — 5 :4 (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Дюбуа (Хорват) — 00:47,
0:2 — О'Райлли (Бейли) — 12:23,
1:2 — Ли (Томпсон, Дебринкэт) — 13:59,
2:2 — Ларкин (Крайдер, Истерли) — 20:43,
3:2 — Годро (Кейн, Коулман) — 30:00,
3:3 — Бовилье (Экблад, Барзал) — 37:53,
4:3 — Ларкин (Крайдер, Аткинсон) — 43:27,
4:4 — Парэйко (Макдэвид) — 50:48,
5:4 — Аткинсон — 65:00 (ПБ).