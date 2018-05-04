Гол Малкина позволил «Питтсбургу» сравнять счет в серии с «Вашингтоном»

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«Питтсбург Пингвинз» на своем льду одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает ТАСС.

В составе победителей дубль оформил Джейк Гюнцель. Еще одну шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин.

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У гостей автором единственного гола стал Ти Джей Оши, которому ассистировал еще один россиянин Евгений Кузнецов.

Счет в серии стал ничейным — 2-2. Следующий матч серии пройдет 6 мая в Вашингтоне.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Восток. 4-й матч

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

1:0 — Гюнцель (Симон, Кросби) — 29:21,

1:1 — Оши (Бекстрём, Кузнецов) — 32:55 (5x4),

2:1 — Малкин (Хёрнквист, Кессел) — 37:34 (5x4),

3:1 — Гюнцель (Кросби, Летанг) — 59:02 (en)