Гол Малкина позволил «Питтсбургу» сравнять счет в серии с «Вашингтоном»
«Питтсбург Пингвинз» на своем льду одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает ТАСС.
В составе победителей дубль оформил Джейк Гюнцель. Еще одну шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин.
У гостей автором единственного гола стал Ти Джей Оши, которому ассистировал еще один россиянин Евгений Кузнецов.
Счет в серии стал ничейным — 2-2. Следующий матч серии пройдет 6 мая в Вашингтоне.
НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Восток. 4-й матч
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
1:0 — Гюнцель (Симон, Кросби) — 29:21,
1:1 — Оши (Бекстрём, Кузнецов) — 32:55 (5x4),
2:1 — Малкин (Хёрнквист, Кессел) — 37:34 (5x4),
3:1 — Гюнцель (Кросби, Летанг) — 59:02 (en)