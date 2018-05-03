«Матч ТВ» не покажет игру «Локомотив» — «Зенит» в чемпионате России
Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» не включил в свою вещательную сетку прямую трансляцию поединка 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом», сообщает «Советский спорт».
Матч состоится 5 мая в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.
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В это время «Матч ТВ» покажет передачу «Вэлкам ту Раша», а в 16:55 запланировано начало прямого эфира трансляции игры чемпионата Единой Лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит».
«Железнодорожникам» нужно одержать победу над петербургским клубом, чтобы за тур до конца оформить чемпионство.
Ранее сообщалось, что назначены судьи на матч «Локомотив» — «Зенит».