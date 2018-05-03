Сборная России по хоккею заявит на чемпионат мира 21 игрока

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов за день до начала чемпионата мира в Дании собирается внести в заявку 21 игрока. Слова специалиста передает ТАСС.

«Будет заявлено четыре тройки и семь защитников. Пока не определились, сколько будет вратарей», — рассказал Жамнов.

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Согласно действующему регламенту ЧМ, каждая команда имеет право заявить только 25 хоккеистов.

«Сейчас трудно прогнозировать по усилению из НХЛ, мы не знаем, как будет складываться второй раунд плей-офф», — отметил тренер национальной команды.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб не включил в заявку ни одного хоккеиста «Ак Барса», действующего чемпиона Континентальной хоккейной лиги.