Василевский вышел на третье место в истории «Тампы» по победам в плей-офф

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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Бостон Брюинз» (4:1). Об этом сообщает «Советский спорт».

Российский вратарь вышел на третье место по победам в плей-офф в истории клуба, выиграв свой 10 матч. Отмечается, что россиянин делит третью строчку с Дуэйном Ролосоном.

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Рекорд по победам в матчах Кубка Стэнли принадлежит двум голкиперам Николаю Хабибулину и Бену Бишопу, которые выиграли по 21 матчу.

Ранее Василевский был признан второй звездой третьего матча серии с «Бостоном».