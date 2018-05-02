Путин в Сочи обсудит подготовку к чемпионату мира — 2018

Президент России Владимир Путин 3 мая проведет заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», сообщает ТАСС.

Как говорится в официальном заявлении Кремля, на встрече обсудят готовность объектов к предстоящему чемпионату мира.

«Предметом обсуждения станет готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к мировому чемпионату. Планируется также обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира», — гласит заявление Кремля.

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Глава государства посетит в Сочи Центр выдачи паспортов болельщиков и стадион «Фишт». Также запланирована встреча Путина с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Ранее сообщалось, что москвичи скупили билеты на матчи чемпионата мира за полчаса.