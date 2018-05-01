Фанаты в Петербурге подрались в очереди за билетами на ЧМ-2018

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В Санкт-Петербурге болельщики подрались возле касс спортивного комплекса, в котором стартовали прямые продажи билетов на чемпионат мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Многие болельщики занимали очереди за билетами еще накануне утром, поэтому им не понравилось, когда один из людей решил пройти без очереди. В результате конфликт перерос в драку.

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Санкт-Петербурге примет семь матчей чемпионата мира: игры группового этапа Марокко — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика и Нигерия — Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).

Ранее сообщалось, что члены семей футболистов сборной Англии получат собственную охрану на время чемпионата мира по футболу в России.