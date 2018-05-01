Роналду прокомментировал переход Неймара в «Реал»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду считает невозможным переход форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара в мадридский клуб. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Я много слышал о Неймаре и «Реале», но, честно говоря, мне сложно представить это подписание. «ПСЖ» заплатил за него очень много денег.

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Сложно представить, что Неймар однажды будет играть в «Реале». Возможно, это случится через несколько лет. Мне кажется, ему все нравится в Париже», — заявил Роналду.

В «ПСЖ» Неймар получает €100 тыс. в день, однако его не устраивает уровень французского чемпионата.

По информации издания The Mirror, Неймар попросил своего отца начать переговоры по переходу в «Реал».

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил о готовности каталонского клуба вернуть Неймара.