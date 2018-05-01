Дацюк будет капитаном сборной России на чемпионате мира — 2018

Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк РИА Новости

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев сообщил, что нападающий петербургского СКА Павел Дацюк назначен капитаном национальной команды на чемпионат мира 2018 года в Дании.

«Павел Дацюк будет капитаном, Евгений Дадонов и Сергей Андронов — ассистенты», — цитирует Воробьева ТАСС.

Реклама

Дацюк был капитаном сборной России на прошедших зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, где россияне завоевали золотые медали.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.

Ранее Федерация хоккея России (ФКР) опубликовала список игроков, которые выступят в составе национальной команды на чемпионате мира в Дании.