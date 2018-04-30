Дубль Смолова не дал «Локомотиву» досрочно оформить чемпионство

В матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Краснодар» на своем поле победил «Локомотив» со счетом 2:0. Об этом сообщает ТАСС.

Нападающий «быков» Федор Смолов оформил дубль, отличившись на 67-й и 68-й минутах встречи.

После этой победы «Краснодар» с 50 очками расположился на пятой строчке в турнирной таблице, а «Локомотив» (57 баллов) остается лидером РФПЛ, хотя и не смог досрочно оформить чемпионство по итогам 28-го тура.

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Россия — Премьер-Лига. 28-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Локомотив» (Москва) — 2:0

Голы: 1:0 — Смолов — 67 (пен); 2:0 — Смолов — 68

«Газета.Ru» вела подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи.