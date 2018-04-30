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«Краснодар» — «Локо»: кульминация сезона РФПЛ. LIVE

Онлайн-трансляция матча «Краснодар» — «Локомотив» в 28-м туре РФПЛ

«Краснодар» на своем поле сыграет с московским «Локомотивом» в 28-м туре чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
28-й тур  |   30 апреля 19:00   |  1 тайм
Краснодар
0:0
Локомотив
0:0
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Гранквист 7'
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Андрей Синицын
12 (з)   Кристиан Рамирес
4 (з)   Александр Мартынович
6 (з)   Андреас Гранквист 7'
98 (з)   Сергей Петров
30 (п)   Роман Шишкин
33 (п)   Маурисио Перейра
8 (п)   Юрий Газинский
16 (п)   Виктор Классон
10 (н)   Фёдор Смолов
7 (н)    Вандерсон
1 (в)   Маринато Гилерме
33 (з)   Соломон Кверквелия
5 (з)   Неманья Пейчинович
20 (п)   Владислав Игнатьев
31 (п)   Мацей Рыбусь
23 (п)   Дмитрий Тарасов
60 (п)   Антон Миранчук
27 (п)   Игорь Денисов
8 (п)   Джефферсон Фарфан
59 (п)   Алексей Миранчук
9 (н)    Ари
Запасной состав
1 (в)   Станислав Крицюк
52 (в)   Евгений Латышонок
26 (з)   Алексей Грицаенко
13 (з)   Игорь Калинин
17 (п)   Павел Мамаев
22 (п)    Жоаозиньо
9 (н)   Андрей Иван
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
17 (з)   Тарас Михалик
28 (з)   Борис Ротенберг
29 (з)   Виталий Денисов
4 (п)   Мануэл Фернандеш
11 (п)   Алан Касаев
18 (п)   Александр Коломейцев
36 (п)   Дмитрий Баринов
13 (п)   Аршак Корян
24 (н)   Антонио Эдер
84 (н)   Михаил Лысов
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'35

Твиттер «Локо» между тем делится записью опасного момента в начале игры.

'34

Вандерсон теперь уже обыграл соперника, отдавал партнеру — и Денисов мастерски пас прервал.

'33

Гильерме поймал мяч, бросил Антону Миранчуку. Опаснейшая атака могла получиться. В защите были четкими «быки».

'32

И еще «корнер»!

'31

Право на очередной угловой заработал «Краснодар». Смолов в центре штрафной заряжен на удар!

'30

Пол-«Краснодара» сейчас получила возможность пробить из штрафной. Под все удары бросается самоотверженный Кверквелия. И момент исчерпан.

28

Шишкин подсел на карточку: предупрежден опорник «Краснодара» за фол на Фарфане.

'26

Смолов получил мяч на фланге и пробил в ворота — не испугался! С внешней стороны в сетку врезался мяч.

'24

В ближний угол удар. Оборона начеку.

'23

Рамирес — возможно, неумышленно — попал в лицо рукой Игнатьеву в борьбе. «Стандарт»...

'22

Алексея Миранчука зацепили на бровке.

'21

Денисов пробил — после рикошета мяч за лицевую линию улетел. Вот и «Локо» добился права на угловой.

'20

Угловой низом разыграли краснодарцы, и не получилось удачно.

'19

Рамирес теперь пронесся по левому флангу, а Петров пробил с лета. Тарасов блокировал мяч.

'18

Моментище! Вандерсон выдал на линию штрафной Перейре, прямо по центру. Тот бил — чуть выше перекладины мяч пролетел!

'18

Тарасов грубо, опасно даже сыграл против Газинского. Карточки нет.

'17

Завалили Алексея Миранчука, но очень быстро разыграли «стандарт» гости.

'16

Мяч у «Локо», раскатывают мяч.

'15

Первым темпом пробить не удалось, последовавший удар Рамиреса ушел в «молоко».

'15

Углового добились «быки». Первого в матче, кстати говоря.

'14

Ох, Гранквист снова в борьбе с Ари. Падает бразилец, но вроде как именно он и нарушал.

'12

Ари, отряженный Семиным на самое острие атаки, рвется вперед, но пока справляются с ним бывшие одноклубники.

'11

Небольшой офф-топчик. Салах, есть такие опасения, может пропустить ЧМ-2018. Хорошо ли это для нас? Для сборной, да, безусловно. А вот для истинных ценителей футбола...

'10

А за кого вы?

'9

Смолов пробил с разворота из штрафной, но не точно. Пристреливается Федор, который из-за грубейшей ошибки судей был вынужден пропустит предыдущую встречу с ЦСКА в Москве.

'8

В центре поля проходит сейчас игра. С мячом краснодарцы. Отличная атмосфера, прекрасная «картинка». Ах, каким может быть чемпионат России, если «большие дяди» этого захотят!

'7

Очень неудачно разыграли хозяева, и их капитану Гранквисту пришлось валить убегавшему по бровке Ари. Желтая карточка для шведа.

'6

Штрафной будет сейчас метров с 35. Смолов у мяча, он и заработал «стандарт».

'5

«Краснодар» по-хорошему заряжен на игру, это чувствуется.

'4

Опасно у ворот «Локо»! Жарко, но справляются защитники...

'3

Вполне возможно, это самый массовый выезд фанатов «Локо» в истории. На золотой матч с «Шинником» в Ярославль в том самом 2004-м прибыли около 3500 человек. Правда, на финал Кубка России с «Уралом» в Сочи год назад приехали 7 тыс. Впрочем, это другой матч и другой турнир.

'2

Кстати, внушительный десант болельщиков собрался в Черкизове на «РЖД Арене»: смотрят игру и верят в своих кумиров.

'1

И Вилков дает свисток!!! «Локо» мчится к золоту чемпионата спустя 14 лет!

19:00

Все билеты на матч раскуплены, рапортовали организаторы. Действительно: на стадионе аншлаг! Бушуют сейчас трибуны...

18:55

Совсем немного осталось до старта... Михаил Вилков судит игру.

18:40

Ну а пока разминаются команды. Привыкают в газону чудо-арены, которая — и это высшая несправедливость! — не примет матчей ЧМ-2018.

18:30

Говорят, в надежде лично увидеть завоевание титула в Краснодар за «Локо» подтянулись порядка 5 тыс. болельщиков. Эх, столько-то и на домашних матчах в Черкизове не всегда собирается... Но, видимо, все имеющиеся силы мобилизовали в этот важнейший день «железнодорожники».

18:15

Впрочем, мотивации у хозяев не меньше. Они еще не потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов.

18:00

Уже известны стартовые составы команд в, возможно, золотом матче российского сезона. Шутка ли сказать: в случае успеха в Краснодаре «Локо» гарантирует себе трофей РФПЛ.

17:00

Экс-форвард «Локомотива» Роман Павлюченко отдает предпочтение «железнодорожникам», которых эта победа сделает чемпионом страны.

«Локомотив», конечно, ждет тяжелое испытание в Краснодаре. Будет напряженный матч, — цитирует нападающего «Рейтинг Букмекеров». — Но в то же время «Локомотив» понимает, что этот матч может стать чемпионским, настрой будет сумасшедший. Семин настроит команду. Да и сами ребята все отлично понимают. У них есть шанс стать чемпионами, не откладывая все на потом.

Думаю, что «Локомотив» станет чемпионом именно в этой игре. Ставлю на его победу. Мне кажется, что «Краснодар» достаточно удобен для «Локомотива». Он пойдет вперед, будет раскрываться. «Краснодару» ведь тоже победа необходима, чтобы продолжать бороться за Лигу чемпионов. И «Локомотив» своего шанса в итоге дождется. Будет что-то похожее на игру «Локомотива» против «Зенита» в гостях. Фарфан, Миранчуки, Фернандеш уже не раз показывали, что умеют реализовывать момент, убегать в контратаки. В то же время обороняется «Локомотив» тоже здорово. Забить ему сложно.

Ставлю на победу «Локомотива». Счет будет минимальным».

10:30

Сама встреча начнется в 19:00 мск.

10:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 28 тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив».