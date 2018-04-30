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Твиттер «Локо» между тем делится записью опасного момента в начале игры.
Вандерсон теперь уже обыграл соперника, отдавал партнеру — и Денисов мастерски пас прервал.
Гильерме поймал мяч, бросил Антону Миранчуку. Опаснейшая атака могла получиться. В защите были четкими «быки».
И еще «корнер»!
Пол-«Краснодара» сейчас получила возможность пробить из штрафной. Под все удары бросается самоотверженный Кверквелия. И момент исчерпан.
Шишкин подсел на карточку: предупрежден опорник «Краснодара» за фол на Фарфане.
Смолов получил мяч на фланге и пробил в ворота — не испугался! С внешней стороны в сетку врезался мяч.
В ближний угол удар. Оборона начеку.
Рамирес — возможно, неумышленно — попал в лицо рукой Игнатьеву в борьбе. «Стандарт»...
Алексея Миранчука зацепили на бровке.
Рамирес теперь пронесся по левому флангу, а Петров пробил с лета. Тарасов блокировал мяч.
Тарасов грубо, опасно даже сыграл против Газинского. Карточки нет.
Завалили Алексея Миранчука, но очень быстро разыграли «стандарт» гости.
Мяч у «Локо», раскатывают мяч.
Первым темпом пробить не удалось, последовавший удар Рамиреса ушел в «молоко».
Ох, Гранквист снова в борьбе с Ари. Падает бразилец, но вроде как именно он и нарушал.
Ари, отряженный Семиным на самое острие атаки, рвется вперед, но пока справляются с ним бывшие одноклубники.
Небольшой офф-топчик. Салах, есть такие опасения, может пропустить ЧМ-2018. Хорошо ли это для нас? Для сборной, да, безусловно. А вот для истинных ценителей футбола...
А за кого вы?
В центре поля проходит сейчас игра. С мячом краснодарцы. Отличная атмосфера, прекрасная «картинка». Ах, каким может быть чемпионат России, если «большие дяди» этого захотят!
Штрафной будет сейчас метров с 35. Смолов у мяча, он и заработал «стандарт».
«Краснодар» по-хорошему заряжен на игру, это чувствуется.
Опасно у ворот «Локо»! Жарко, но справляются защитники...
Вполне возможно, это самый массовый выезд фанатов «Локо» в истории. На золотой матч с «Шинником» в Ярославль в том самом 2004-м прибыли около 3500 человек. Правда, на финал Кубка России с «Уралом» в Сочи год назад приехали 7 тыс. Впрочем, это другой матч и другой турнир.
Кстати, внушительный десант болельщиков собрался в Черкизове на «РЖД Арене»: смотрят игру и верят в своих кумиров.
И Вилков дает свисток!!! «Локо» мчится к золоту чемпионата спустя 14 лет!
Все билеты на матч раскуплены, рапортовали организаторы. Действительно: на стадионе аншлаг! Бушуют сейчас трибуны...
Совсем немного осталось до старта... Михаил Вилков судит игру.
Ну а пока разминаются команды. Привыкают в газону чудо-арены, которая — и это высшая несправедливость! — не примет матчей ЧМ-2018.
Говорят, в надежде лично увидеть завоевание титула в Краснодар за «Локо» подтянулись порядка 5 тыс. болельщиков. Эх, столько-то и на домашних матчах в Черкизове не всегда собирается... Но, видимо, все имеющиеся силы мобилизовали в этот важнейший день «железнодорожники».
Впрочем, мотивации у хозяев не меньше. Они еще не потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов.
Уже известны стартовые составы команд в, возможно, золотом матче российского сезона. Шутка ли сказать: в случае успеха в Краснодаре «Локо» гарантирует себе трофей РФПЛ.
Экс-форвард «Локомотива» Роман Павлюченко отдает предпочтение «железнодорожникам», которых эта победа сделает чемпионом страны.
«Локомотив», конечно, ждет тяжелое испытание в Краснодаре. Будет напряженный матч, — цитирует нападающего «Рейтинг Букмекеров». — Но в то же время «Локомотив» понимает, что этот матч может стать чемпионским, настрой будет сумасшедший. Семин настроит команду. Да и сами ребята все отлично понимают. У них есть шанс стать чемпионами, не откладывая все на потом.
Думаю, что «Локомотив» станет чемпионом именно в этой игре. Ставлю на его победу. Мне кажется, что «Краснодар» достаточно удобен для «Локомотива». Он пойдет вперед, будет раскрываться. «Краснодару» ведь тоже победа необходима, чтобы продолжать бороться за Лигу чемпионов. И «Локомотив» своего шанса в итоге дождется. Будет что-то похожее на игру «Локомотива» против «Зенита» в гостях. Фарфан, Миранчуки, Фернандеш уже не раз показывали, что умеют реализовывать момент, убегать в контратаки. В то же время обороняется «Локомотив» тоже здорово. Забить ему сложно.
Ставлю на победу «Локомотива». Счет будет минимальным».
Сама встреча начнется в 19:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 28 тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив».