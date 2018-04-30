Вполне возможно, это самый массовый выезд фанатов «Локо» в истории. На золотой матч с «Шинником» в Ярославль в том самом 2004-м прибыли около 3500 человек. Правда, на финал Кубка России с «Уралом» в Сочи год назад приехали 7 тыс. Впрочем, это другой матч и другой турнир.