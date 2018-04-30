Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург» и сравнять счет в серии

«Вашингтон Кэпиталз» на домашней арене обыграл Питтсбург Пингвинз» во втором матче полуфинала Восточной конференции и сравнял счет в серии. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает ТАСС.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский форвард Александр Овечкин, для которого эта шайба стала седьмой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, а также Якуб Врана, Бретт Коннолли и Никлас Бэкстрем. У проигравших отличился Крис Летанг.

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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил третий матч подряд из-за травмы.

Столичный клуб сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1.

Третья игра серии пройдет 2 мая на домашней арене «Питтсбурга».

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

1:0 — Овечкин – 01:26

2:0 — Врана (Эллер, Холтби) – 14:54 (5x4)

3:0 — Коннолли (Эллер) – 22:08

3:1 — Летанг (Шульц, Гюнцель) – 33:04 (4x4)

4:1 — Бекстрем (Уилсон, Эллер) – 59:53 (en)