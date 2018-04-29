«Формула-1» оштрафовала названного «глупым парнем» российского гонщика

Российский гонщик «Формулы-1» Сергей Сироткин, который выступает за команду «Уильямс», был оштрафован судьями Международной автомобильной федерации (FIA) за аварию на Гран-при Азербайджана «Формулы-1», сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что россиянин избежал наказания за инцидент на старте гонки, в котором также участвовали Нико Хюлькенберг («Рено») и Фернандо Алонсо («Макларен»), но был оштрафован за предшествовавшее этому столкновение с Серхио Пересом («Форс Индия»).

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Таким образом, Сироткин потеряет три позиции за старте Гран-при Испании. Кроме того, спортсмен получил два штрафных балла.

Ранее сообщалось, что из-за аварии с Хюлькинбергом Алонсо назвал Сироткина «глупым парнем».