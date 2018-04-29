Хэмилтон стал победителем «Гран-при Азербайджана»
Британский автогонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке «Гран-при Азербайджана», сообщает «Советский спорт».
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Кими Райкконен («Феррари») — +2,460
3. Серхио Перес («Форс Индия») — +4,024
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4. Себастьян Феттель («Феррари») — +5,329
5. Карлос Сайнс («Рено») — +7,515
6. Шарль Леклер («Заубер») — +9,158
7. Фернандо Алонсо («Макларен») — +10,931
8. Лэнс Стролл («Уильямс») — +12,546
9. Стоффель Вандорн («Макларен») — +14,152
10. Брендон Хартли («Торо Россо») — +18,030
11. Маркус Эрикссон («Заубер») — +18,512
12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +24,720
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +30,663
14. Валттери Боттас («Мерседес») — не финишировал
15. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал
16. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
17. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал
18. Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал
19. Эстебан Окон («Форс Индия») — не финишировал
20. Сергей Сироткин («Уильямс») — не финишировал
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию гонки в Баку.