Полуфинал Bellator между Емельяненко и Сонненом запланирован на сентябрь

Бой между Федором Емельяненко и американцем Чейлом Сонненом в полуфинале Гран-при Bellator в тяжелом весе запланирован на сентябрь. Об этом сообщили в пресс-службе организации, передает ТАСС.

«Планируется, что бой пройдет в сентябре», — отметили в Bellator.

Ранее Емельяненко нокаутировал американца Фрэнка Мира на 49-й секунде поединка. Следующим соперником российского бойца будет Соннен, который в четвертьфинале победил американца Куинтона Джексона. Всего на счету 41-летнего Соннена 30 побед и 15 поражений в смешанных единоборствах (ММА).