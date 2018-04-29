Российский гонщик команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал результаты квалификации Гран-при Азербайджана, где он финишировал 12-м. Об этом сообщает «Советский спорт».

«После утренней сессии мы знали, что у нас хороший потенциал. Я должен поблагодарить механиков, которые выложились по полной, чтобы успеть подготовить машину к выезду на трассу. Здорово, что наградой для них стал такой результат.

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Тем не менее я считаю, что мог проехать быстрее. Не знаю, хватило ли бы этого для попадания в третий сегмент, но определенно можно было оказаться ближе к первой десятке.

Мы отлично работаем, движемся вперед, прогрессируем. Теперь это видно по результатам. Спасибо команде, будем прибавлять дальше», — цитирует Сироткина Autosport.com.ru.

Ранее сообщалось, что победителем заезда стал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Фетелль.