Овечкин первым в «Вашингтоне» набрал 100 очков в плей-офф НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым в истории команды набрал 100 очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».

Россиянин отличился заброшенной шайбой и результативной передачей в первом матче второго раунда с «Питтсбургом». Таким образом на счету капитана «столичных» стало 100 очков в 104 матчах плей-офф НХЛ за карьеру.

Первый матч между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» проходит в ночь с 26-е на 27-е апреля.

