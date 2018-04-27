Овечкин первым в «Вашингтоне» набрал 100 очков в плей-офф НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым в истории команды набрал 100 очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».
Россиянин отличился заброшенной шайбой и результативной передачей в первом матче второго раунда с «Питтсбургом». Таким образом на счету капитана «столичных» стало 100 очков в 104 матчах плей-офф НХЛ за карьеру.
Первый матч между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» проходит в ночь с 26-е на 27-е апреля.
Alex Ovechkin is the first player in @Capitals history to record 100 career playoff points with the franchise. #NHLStats #PITvsWSH #StanleyCup pic.twitter.com/q9YkGLZfoH— NHL Public Relations (@PR_NHL) 27 апреля 2018 г.