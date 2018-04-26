Родченков никогда не давал спортсменам коктейль «Дюшес» и не знает его состав

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль «Дюшес». Об этом сообщает официальный сайт суда.

Он также рассказал, что не видел, чтобы спортсмены употребляли коктейль; не видел, чтобы спортсмены или тренеры получали инструкции по употреблению коктейля; ни разу не видел, чтобы российский спортсмен сдавал специально заготовленную «чистую» мочу, а также, чтобы спортсмены как-то манипулировали со своими допинг-пробами. Слушания прошли в январе 2018 года.

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Бывший химик рассказал, что не знает, кто и как сообщал номера допинг-проб в Сочи-2014 Ирине Родионовой, которая якобы заведовала распределением запрещенных препаратов в российском спорте. Когда Родченкову указали на его же прежние записи со словами «спортсмен или член его окружения высылал фото Родионовой», он заявил, что это был только план. Данная запись использовалась как доказательство подмена допинг-проб на Играх в Сочи.

Когда Родченкова попросили назвать точный состав «Дюшес-коктейля», он сказал, что ему потребуется пять минут на объяснение. В итоге он все же воздержался от ответа. Более того, он сообщил, что не знает, как и в какой форме коктейль поставлялся спортсменам, и каким образом его могли вывозить за границы России.

Ранее адвокат Родченкова рассказал о новых расследованиях в отношении россиян.