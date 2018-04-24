Бобровский и Панарин вызваны в сборную России по хоккею
Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал игроков «Коламбус Блю Джекетс» голкипера Сергея Бобровского и нападающего Артемия Панарина в национальную команду для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы команды, сборная ждет укрепления в виде Бобровского и Панарина.
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«Коламбус» завершил борьбу за Кубок Стэнли, уступив «Вашингтон Кэпиталз» в шестом матче серии первого раунда со счетом 3:6.
Ранее сообщалось, что Бобровский номинирован на «Кинг Клэнси Трофи».
⚡Штаб сборной ждет подкрепление из-за океана: форвард Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский вызваны в национальную команду#КраснаяМашина— Хоккей России (@russiahockey) 24 апреля 2018 г.