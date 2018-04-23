Защитник «Филадельфии» Проворов сыграл против «Питтсбурга» с травмой плеча

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов играл в матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ против «Питтсбург Пингвинз» с травмой плеча, сообщает ТАСС.

«Пока рука была на месте, я играл», — цитирует Проворова пресс-служба «огней».

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Ранее сообщалось, что «Питтсбург» одержал победу над «Филадельфией» в шестом матче четвертьфинальной серии и вышел в следующий раунд.

Также после матча стало известно, что тренерский штаб сборной России по хоккею принял решение вызвать Проворова в состав для подготовки к чемпионату мира.