Мутко оценил темпы продаж билетов на ЧМ-2018

Вице-премьер России вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил о том, что правительство страны довольно темпами продаж билетов на матчи чемпионата мира 2018 года по футболу. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Продажи билетов на чемпионат мира вызывают у нас полное удовлетворение. В среднем 10-15 тысяч болельщиков от каждой страны приобрели билеты», — сказал Мутко.

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18 апреля стартовал последний этап продажи билетов на мундиаль. Соревнования пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Ранее Мутко заявил о завершении всех строительных работ на стадионе чемпионата мира в Самаре.