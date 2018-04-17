Украинские спортсмены отправятся на соревнования в Россию вопреки запрету

Исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял решение подать заявку на участие в чемпионате Европы по борьбе, который пройдет в российском городе Каспийск, сообщает «Советский спорт».

Данное решение было принято для минимизации рисков, которые ожидают организацию в случае неучастия в соревнованиях.

Реклама

Отмечается, что среди членов украинской команды пройдет опрос по поводу готовности принять участие в континентальном первенстве, а также ответственности каждого атлета и тренера.

14 апреля министр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, в котором говорится, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России.

Ранее украинский биатлонист Дмитрий Пидручный призвал прекратить все отношения с Россией.