Британский эксперт: Кремль может использовать девушек для соблазнения футболистов

Британский эксперт по безопасности и разведке, профессор Энтони Глис считает, что Кремль может использовать российских девушек для соблазнения футболистов сборной Англии во время чемпионата мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

«Я знаю, что у английской национальной команды нет больших надежд на победу на чемпионате мира. Если вдруг шансы команды возрастут, то русские помешают победе. При помощи пищевого отравления или соблазняя игроков великолепными русскими девушками, но они это сделают. Такое поведение в стиле страны, где государство и болельщики ничем не разделены», — цитирует Глиса Daily Express.

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Эксперт добавил, что подобное может и не произойти.

«Отвлечение внимания игроков от соревнования при помощи русских девушек — это кремлевская тактика. Даже британские чиновники знают о том, что необходимо избегать русских женщин», — отметил Глис.

Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал ситуацию, в которой власти ряда стран планируют отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира.