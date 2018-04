Малкин отдал 100 передач в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отличился сотой передачей в плей-офф Национальной хоккейной лиги в карьере. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы команды, передача в третьем матче серии с «Филадельфией Флайерз» (5:1) стала для Малкина юбилейной. Для этого ему потребовалось 152 игры.

Ранее сообщалось, что в этом матче Малкин помимо передачи забросил шайбу и помог «Питтсбургу» разгромить «Флайерз» и выйти вперед в серии.

