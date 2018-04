Советский голкипер Яшин вошел в символическую сборную призеров Олимпиад по футболу

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал символическую футбольную сборную медалистов Олимпийских игр куда попал легендарный советский вратарь Лев Яшин. Об этом сообщает ТАСС.

Яшин завоевал золото в составе сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне. В пяти матчах олимпийского турнира команда пропустила только два мяча в играх против объединенной германской команды (2:1) и сборной Болгарии (2:1). В финале советские футболисты со счетом 1:0 обыграли югославов.

Реклама

Помимо Яшина в сборную вошли: венгерский полузащитник Ференц Пушкаш (золото на ОИ-1952), камерунский нападающий Самуэль Это'о (золото на ОИ-2000), испанский защитник Карлес Пуйоль и его соотечественник, полузащитник Хави (оба — серебро на ОИ-2000), итальянский полузащитник Андреа Пирло (бронза на ОИ-2004), аргентинский форвард Лионель Месси (золото на ОИ-2008), бразильский полузащитник Роналдиньо (бронза на ОИ-2008).

Также в команду попали бразильский защитник Марсело, выигравший бронзу на ОИ-2008 и серебро на ОИ-2012, бразильский нападающий Неймар, который в 2012 году выиграл серебро, а в 2016-м — золото, и двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008) в составе сборной Аргентины защитник Хавьер Маскерано.

Only two months until the @FIFAWorldCup begins, and we created a dream team of Olympic football medallists! Who would be in yours? ⚽ pic.twitter.com/JxW3z3Fv5K