Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам чемпионата Англии

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам сезона-2017/18 годов. Об этом сообщает «Советский спорт».

На почетную награду претендуют Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Лерой Зане («Манчестер Сити») и Давид Сильва («Манчестер Сити»).

Также стали известны претенденты на звание лучшего молодого футболиста года в Англии. Впервые в истории наград от PFA (с 1983-го) в список попал футболист, не выступающий в высшем дивизионе — Райан Сесеньон из «Фулхэма».

Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Лерой Зане («Манчестер Сити») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

The 2018 nominees for the PFA Players' Player of the Year!@DeBruyneKev, @D_DeGea, @HKane, @22mosalah, @LeroySane19 and @21LVA



#PFAawards pic.twitter.com/8zRqOmDXJZ