Фотограф Reuters рассказал о проявлениях расизма в матче ЦСКА — «Арсенал»

Reuters опубликовал репортаж о проявлениях расизм во время ответной четвертьфинальной встречи Лиги Европы между ЦСКА и лондонским «Арсеналом», который прошел в Москве, сообщает «Советский спорт».

Фотокорреспондент агентства Григорий Дукор заявил, что болельщики армейцев скандировали расистские оскорбления в адрес темнокожих футболистов команды гостей.

Реклама

В ответ на письмо Reuters Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметил, что официальными лицами матча не были замечены случаи проявления расизма.

В первой встрече «Арсенал» разгромил армейцев — 4:1. Ответный матч, прошедший 12 апреля на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве, завершился со счетом 2:2.

Ранее сообщалось, что УЕФА может наказать ЦСКА за поведение фанатов в матче с «Арсеналом».